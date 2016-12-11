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Число жертв взрыва в христианском соборе Египта выросло до 25 человек

Большинство жертв теракта — женщины и дети

Фото: twitter.com

При взрыве в христианском соборном комплексе в районе Каира Аббасия погибли 25 человек, еще более 50 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает телеканал «Скай ньюс — Арабия», инцидент произошел внутри одной из церквей, которая прилегает к главному кафедральному собору — церкви Святого Марка. По словам очевидцев, внутрь храма бомбу пронесла женщина. Предположительно, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, его вес составлял от 6 до 8 кг.

Большинство погибших были женщины и дети, поскольку взрыв прогремел в правом крыле собора, где обычно молится женское население. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения.

Позже была опубликована видеозапись с места взрыва в коптском соборе в Каире. На ней виден дым от взрыва и разрушения внутри.

На место происшествия прибыл глава МВД арабской республики Магди Абдель Гаффар. Ранее он распорядился усилить меры обеспечения безопасности в церквях по всей стране.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Число жертв взрыва в христианском соборе Египта выросло до 25 человек

Число жертв взрыва в христианском соборе Египта выросло до 25 человекБольшинство жертв теракта — женщины и дети

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