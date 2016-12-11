Путин выразил соболезнования главе Египта в связи с терактом в Каире

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью большого числа людей в результате теракта в коптском соборе Каира. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Потрясен чудовищным террористическим актом, произошедшим в Каире. Особенно прискорбно, что среди погибших есть женщины и дети», — указано в телеграмме главы государства, текст которой опубликован на сайте администрации президента.

Владимир Путин подчеркнул необходимость совместной борьбы против международного терроризма, «сеющего смерть и разрушения и стремящегося подорвать мир и согласие между людьми различных конфессий», а также отметил, что Москва готова тесно сотрудничать с Египтом для противостояния этой угрозе.

Ранее в коптском соборе Каира прогремел взрыв. По последним данным, его жертвами стали 25 человек, еще около 50 пострадали.