Биатлонисты из РФ заняли второе место в мужской эстафете Кубка мира

Участники российской сборной по биатлону заняли второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Национальную команду представили Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин.

Победу в гонке завоевала французская команда, в состав которой вошли биатлонисты Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Мейе, Симон Дестье и Мартен Фуркад. Им удалось преодолеть дистанцию за 1 час 11 минут 56,51 секунды, при этом спортсмены допустили всего семь промахов на огневых рубежах.

Французы опередили российскую команду на 15,7 секунды. При этом сборная РФ допустила шесть промахов, а на третьем этапе Матвей Елисеев заехал на штрафной круг.

Тройку лидеров занимает сборная из Германии, в состав которой вошли Эрик Лессер, Маттиас Дорфер, Бенедикт Долль, Симон Шемпп (11 промахов; +21,5).

Следующий этап Кубка мира состоится с 15 по 18 декабря в чешском городе Нове-Место-на-Мораве.

