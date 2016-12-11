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Референдум о поправках в конституцию Киргизии признан состоявшимся

Явка избирателей превысила порог в 30%

Референдум о внесении изменений в конституцию Киргизии можно считать состоявшимся, поскольку участие в голосовании приняли более 30% избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

«Пока рано говорить об окончательных итогах, но, по последним данным, мы можем считать референдум состоявшимся», — приводит ТАСС слова главы ЦИК. Она пояснила, что явка избирателей превысила необходимый порог в 30%.

Кроме референдума в воскресенье в Киргизии проходят выборы депутатов в местные органы власти.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Референдум о поправках в конституцию Киргизии признан состоявшимся

Явка избирателей превысила порог в 30%

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