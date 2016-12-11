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Дело возбудили по факту покушения на полицейского под Самарой

Начальник ОМВД по городу Отрадный Дмитрий Вашуркин госпитализирован в тяжелом состоянии, его жена убита

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело по факту нападения на семью полицейского — начальника полиции города Отрадный Дмитрия Вашуркина.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее «Известия» сообщили, что в ночь на 11 декабря офицер полиции и его жена застали в своем доме в селе Смышляевка четырех мужчин в масках. Неизвестные напали на полицейского и его супругу. Полицейский пришел в сознание только утром в воскресенье и вызвал «скорую». В настоящее время Вашуркин находится в больнице в тяжелом состоянии, его супруга скончалась на месте происшествия.

Ход расследования под особый личный контроль взял руководитель следственного управления по Самарской области Валерий Самодайкин.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Дело возбудили по факту покушения на полицейского под Самарой

Начальник ОМВД по городу Отрадный Дмитрий Вашуркин госпитализирован в тяжелом состоянии, его жена убита

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