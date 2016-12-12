В России опасаются хищений газа Украиной

Россия и Украина не смогли договориться о возобновлении поставок газа на Украину. Украина, прекратившая закупку 25 ноября 2015 года, выразила готовность покупать российский газ при условии заключения дополнительного соглашения с «Газпромом». По словам источника «Известий», близкого к переговорам, цена на газ для Украины по контракту с «Газпромом» на 3,5–6% ниже цены на европейских газовых хабах. Источник отмечает, что в I квартале 2017 года эта тенденция сохранится.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и ЕС состоялись 9 декабря в Брюсселе. Российскую сторону представляли министр энергетики Александр Новак и зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, украинскую — министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, Еврокомиссию — замглавы ЕК Марош Шефчович.



В день переговоров «Нафтогаз» выступил со следующим заявлением: «Не договорились. Как известно, для нас важно подписать дополнительное соглашение, которое устранило бы критические для Украины риски». В компании отметили, что украинская сторона, «как и ранее, гарантирует своевременный транзит 100% российского газа для европейских потребителей».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что итоги переговоров несут потенциальную угрозу несанкционированного отбора газа украинской стороной.

— Российская сторона считает, что «Нафтогаз» может купить газ по действующему контракту, осуществив предоплату. Украинцы хотят дополнительное соглашение. В то же время без закупок у «Газпрома» в случае холодной зимы Украина не сможет обеспечить свои потребности в газе. Значит, ситуация потенциально опасна для транзита в Европу. В любой момент может начаться несанкционированный отбор газа из объемов, предназначенных для европейцев, — сказал Алексей Гривач.

Хотя в центре внимания на переговорах в Брюсселе стоял вопрос закупки газа, одной из важнейших тем российско-украинских газовых отношений остается вопрос тарифов на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, отметил источник «Известий». Украина неоднократно заявляла о своих намерениях повысить тарифы на транзит российского газа на 50–300%.



По мнению экспертов Фонда национальной энергетической безопасности, с внедрением новой тарифной политики по регуляции цен на транзит газа на Украине стоимость строительства экспортного газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, минуя транзитные страны, и дальнейшей его эксплуатации может оказаться на 50% дешевле оплаты украинского транзита. Об этом говорится в ноябрьском отчете ФНЭБ (есть в распоряжении «Известий»). Строительство «Северного потока-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год оценивается в €8–9,9 млрд.

Как отмечают эксперты ФНЭБ, стоимость строительства «Северного потока-2» сопоставима с необходимыми инвестициями в модернизацию и реконструкцию украинской системы, срок эксплуатации которой заканчивается. Согласно подсчетам фонда, значительно изношенная украинская ГТС (газотранспортная система) требует капитального ремонта, который может стоить от $10 до $12 млрд, куда входит ремонт 2–2,5 тыс. км газопроводов и 20 компрессорных станций.

По существующему контракту «Газпром» платит за транзит €28 за тысячу кубометров от российской границы до границы стран ЕС через Украину (по данным за 2015 год). При этом по новому тарифу, который Украина установила в одностороннем порядке с 1 января 2016 года, транспортировка газа обходится России в €42 за тысячу кубометров от российской границы в Словакию. Данная тарифная система увеличивает плату за транзит на 50%. «Мы считаем, что с новой украинской тарифной политикой «Северный поток-2» будет на 50% дешевле, чем использование ГТС Украины», — отмечается в докладе.

В «Нафтогазе» считают, что новая тарифная политика — это следствие попыток Украины интегрироваться в европейскую законодательную систему. «Контракт должен быть приведен в соответствие с европейским законодательством», — считает коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он отметил, что в соответствии с новыми тарифами «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $4 млрд в 2017–2019 годах за транзит газа, а также компенсацию за «недополученные» доходы от транзита за 2010–2015 годы в размере $12 млрд. «Это лишь следствие приведения нашего транзитного тарифа к европейским условиям», — пояснил Витренко. Соответственно, до истечения срока контрактов, то есть до 2019 года, «Нафтогаз» требует от «Газпрома» дополнительные $16 млрд.

По словам источника «Известий» в российской делегации, вопрос увеличения контрактного тарифа на услуги по транзиту газа через территорию Украины является одним из предметов арбитражного разбирательства в Стокгольме. Источник отметил, что новый тариф по транспортировке газа в полтора раза превышает действующий тариф по контракту.

По подсчетам ФНЭБ, плата «Газпрома» в 2015 году за поставки через существующий прямой газопровод из России в Германию «Северный поток» составила €22,7 за тысячу кубометров от границы до границы. Соответственно, в прошлом году за транспортировку газа через Балтийское море «Газпром» заплатил на 19% меньше, чем за транзит через Украину, что позволило сэкономить «Газпрому» €207 млн. В докладе отмечается, что полная загрузка мощностей «Северного потока» увеличила бы разрыв еще на €6–7 в пользу использования этого газопровода, в то время как новая тарифная система и требование штрафа увеличивают риски транзита газа через Украину.