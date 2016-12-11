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У скрипача Павла Верникова украли скрипку работы Гваданини

Музыкальный инструмент был создан в 1747 году

Неизвестные похитили уникальную скрипку у знаменитого скрипача Павла Верникова, когда музыкант ехал в поезде в Швейцарию. Инструмент был изготовлен в 1747 году итальянским скрипичных дел мастером Джованни Батистой Гваданини, его стоимость превышает сумму в $1,5 млн.

Как передает издание Le Matin Dimanche, музыкальный инструмент похитили вечером 8 декабря, когда Павел Верников находился в поезде, следовавшем из женевского аэропорта в Сьон. После произошедшего скрипач обратился в правоохранительные органы.

«Это всё равно, что у меня украли ребенка. Без него я больше никогда не смогу заниматься музыкой. Прошу вас, помогите мне», — приводит издание слова музыканта.

Отмечается, что скрипач отменил все ближайшие концерты из-за кражи.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

У скрипача Павла Верникова украли скрипку работы Гваданини

Музыкальный инструмент был создан в 1747 году

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