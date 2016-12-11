Боевики установили контроль над Пальмирой, сообщают западные СМИ

Несколько западных СМИ днем в воскресенье сообщили о взятии сирийского города Пальмира боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Первую атаку на город боевики осуществили в субботу, 10 декабря, вторую — в воскресенье.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. боевиков после перегруппировки предприняли очередную попытку захвата города. Террористы перебросили значительные силы к Пальмире из района Ракки и Дейр эз-Зора.

О взятии Пальмиры боевиками сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press и EFE. Сообщается, что боевики контролируют цитадель, аэропорт и историческую территорию Пальмиры.

Со своей стороны российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает, что сирийские войска ведут оборонительные бои.