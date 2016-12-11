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Россия и США предложили безопасный выход для боевиков из Алеппо

Город освобожден практически на 93%, из него вышли 78 тыс. мирных жителей и 1,3 тыс. боевиков без оружия

Россия и США предложили безопасный выход для боевиков из Алеппо.

Об этом заявило агентство Рейтер со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

При этом от российской и американской стороны нет официальной информации, подтверждающей это предложение.

Кроме того, источник в оппозиции утверждает, что боевики в Алеппо не дали ответа на эту инициативу, сообщает «РИА Новости».

Известно, что эксперты РФ и США должны были обсудить возможность мирного выхода боевиков из города. Об этом заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, правда, с оговоркой — «если американская сторона не передумает».

Пока же город освобожден практически на 93%, из него вышли 78 тыс. мирных жителей и 1,3 тыс. боевиков без оружия.

Читайте также: Центр примирения организовал вывод около 8 тыс. жителей Алеппо

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Россия и США предложили безопасный выход для боевиков из Алеппо

Город освобожден практически на 93%, из него вышли 78 тыс. мирных жителей и 1,3 тыс. боевиков без оружия

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