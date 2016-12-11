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Центр примирения организовал вывод около 8 тыс. жителей Алеппо

Мирные граждане покинули районы, находящиеся под контролем боевиков

Российский Центр примирения организовал вывод около 8 тыс. жителей Алеппо из районов города, находящихся под контролем боевиков. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время российским Центром по примирению через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр в безопасные районы города организован вывод еще около 8 тыс.… жителей», — приводит «РИА Новости» слова генерал-майора.

Он также отметил, что около 300 боевиков согласились сложить оружие и выйти в западную часть города.

Напомним, 10 декабря из восточных кварталов города было выведено более 20 тыс. мирных жителей. Под контролем сирийской армии находится около 93% территории Алеппо.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Центр примирения организовал вывод около 8 тыс. жителей Алеппо

Мирные граждане покинули районы, находящиеся под контролем боевиков

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