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Коалиция намерена помогать Алеппо всеми способами

Об этом министр иностранных дел Германии Штайнмайер заявил в Париже

Фото: TASS/DPA/Sebastian Gollnow

Международная коалиция намерена помогать всеми возможными способами Алеппо. Об этом заявил в субботу глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Париже.

Дипломат уточнил, что режим прекращения огня и доставка гуманитарной помощи позволят прийти к перемирию. «Мы надеемся, что это позволит нам прийти к перемирию и к политическом переговорам», — сказал он. Министр добавил, что он не может оспорить заявления России, Ирана и властей Сирии, что в Алеппо остаются боевики.

«Но я хочу сказать следующее — тот факт, что они там присутствуют, не оправдывает того, что целый город обращается в пепел», — сказал министр, передает «РИА Новости». 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военные действия в Алеппо будут продолжаться, пока город не покинут террористы.

К настоящему времени от боевиков освобождено 80% территории восточного Алеппо, захваченной террористами в 2012 году.  Боевики занимают 10–12 кв. км восточного Алеппо.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Коалиция намерена помогать Алеппо всеми способами

Коалиция намерена помогать Алеппо всеми способамиОб этом министр иностранных дел Германии Штайнмайер заявил в Париже

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