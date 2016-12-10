Коалиция намерена помогать Алеппо всеми способами

Международная коалиция намерена помогать всеми возможными способами Алеппо. Об этом заявил в субботу глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Париже.

Дипломат уточнил, что режим прекращения огня и доставка гуманитарной помощи позволят прийти к перемирию. «Мы надеемся, что это позволит нам прийти к перемирию и к политическом переговорам», — сказал он. Министр добавил, что он не может оспорить заявления России, Ирана и властей Сирии, что в Алеппо остаются боевики.

«Но я хочу сказать следующее — тот факт, что они там присутствуют, не оправдывает того, что целый город обращается в пепел», — сказал министр, передает «РИА Новости».



Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военные действия в Алеппо будут продолжаться, пока город не покинут террористы.



К настоящему времени от боевиков освобождено 80% территории восточного Алеппо, захваченной террористами в 2012 году. Боевики занимают 10–12 кв. км восточного Алеппо.