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В результате обстрелов Алеппо погибли 9 мирных жителей

Еще 37 человек пострадали

Боевики вооруженной оппозиции продолжают проводить минометные обстрелы по мирным кварталам сирийского Алеппо, в результате атаки погибли девять человек, еще 37 пострадали, сообщил представитель полицейского управления.

Как передает агентство SANA, снаряды разорвались рядом со школой Сарият-эль-Хассун в квартале Эль-Фаркан. В числе пострадавших были дети. Кроме того, атаки проводились также по старинной части города, куда жители стали возвращаться после освобождения войсками САР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что под контролем сирийских войск сейчас находится 93% территории Алеппо. Российским Центром примирения враждующих сторон организован вывод населения через гуманитарные коридоры в Карим-Хун и Эль-Магаир. За последние сутки из восточных районов города было выведено более 20 тыс. мирных жителей.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

В результате обстрелов Алеппо погибли 9 мирных жителей

Еще 37 человек пострадали

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