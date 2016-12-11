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Поправки в конституцию Киргизии одобрили 80% жителей страны

Официальные итоги референдума объявят в течение нескольких дней

Поправки в конституцию одобрили около 80% жителей Киргизии, но официальные итоги будут объявлены в течение нескольких дней.

Об этом заявила председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова.

«Сейчас мы располагаем только электронными данными, а официальные итоги оглашаются по результатам ручного подсчета бюллетеней. Только после этого мы сможем сказать, что поправки в основной закон приняты», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что явка избирателей составила 42% при нижнем пороге в 30%, что делает референдум состоявшимся.

Поправки, одобренные жителями Киргизии, заключаются в сокращении полномочий президента при расширении функций премьер-министра и парламента.

Читайте также: Референдум о поправках в конституцию Киргизии признан состоявшимся

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Поправки в конституцию Киргизии одобрили 80% жителей страны

Официальные итоги референдума объявят в течение нескольких дней

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