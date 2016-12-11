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На президентских выборах в Приднестровье лидирует спикер парламента

В Приднестровской Молдавской Республике завершилось голосование

На президентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) лидирует спикер парламента страны Вадим Красносельский.

Об этом говорят данные экзитполов от ВЦИОМа.

Красносельский набирает 69,8%, его главный соперник действующий президент ПМР Евгений Шевчук — 18,8%.

По данным ЦИК республики, всего на избирательные участки пришло более 55% граждан, что при пороге в 25% делает их официально состоявшимися, сообщает «РИА Новости».

ПМР де-факто является независимой от Молдавии страной, хотя ее самостоятельность не признается на международной арене. Большинство населения республики (60%) — русские и украинцы.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

На президентских выборах в Приднестровье лидирует спикер парламента

В Приднестровской Молдавской Республике завершилось голосование

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