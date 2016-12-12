Алексей Дюмин возглавил рейтинг политической выживаемости губернаторов

Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» подготовили годовой рейтинг политической выживаемости губернаторов. По результатам исследования губернатор Тульской области Алексей Дюмин вышел в лидеры роста, а глава Самарской области Николай Меркушкин — в лидеры падения.



Роль кадровой политики в регионах возросла в связи с подготовкой к избирательному циклу 2017–2018 годов, и основными критериями для отбора эффективных губернаторов становятся не только технические данные (например, сроки окончания полномочий в 2017 году), но и имиджевые (составляющие «медийный шлейф»), а также итоги экономического и социального развития регионов, антикоррупционные кампании.



Умение балансировать между региональными элитами и соблюдение социально-политической устойчивости становятся всё более важным критерием в оценке эффективности глав субъектов, полагают авторы рейтинга.



Лидеры роста и падения

Лидерами рейтинга стали губернаторы Тульской области Алексей Дюмин, Тверской области Игорь Руденя, Ленинградской области Александр Дрозденко, Чеченской Республики Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.



Команду аутсайдеров возглавили главы Самарской области Николай Меркушкин и Свердловской области Евгений Куйвашев. За ними идут губернатор Орловской области Вадим Потомский, Нижегородской области Валерий Шанцев, Пермского края Виктор Басаргин и Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.



— Самый очевидный источник «двоек» связан с окончанием срока полномочий губернаторов. Таких губернаторов скопилось довольно много, причем все они — назначенцы 2012 года (до прямых выборов), — говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Александр Худилайнен (Республика Карелия), Евгений Куйвашев (Свердловская область) были назначены в последний момент и не прошли процедуру переизбрания, — напоминает он.



Говоря об «отличниках», Виноградов отметил, что по сравнению с предыдущими рейтингами их не так много. В том числе потому, что, например, фактор прямых выборов стал менее значимым после арестов экс-главы Кировской области Никиты Белых и экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.



Как полагают эксперты, аутсайдерами рейтинга стали те, кто был избран впервые и в чьих регионах сложились неоднозначные отношения с федеральным центром. Это, например, Республика Бурятия и Пермский край.



— Непростые отношения с центром сложились и у Самарской области. А что касается главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, то у него есть потенциал, но еще рано говорить, что он состоялся в качестве хорошего руководителя, — говорит Виноградов. — А вот Тульская область буквально взлетела, оторвавшись от регионов-«двоечников». Сказалась смена главы региона. Новый губернатор Алексей Дюмин одержал победу на прямых выборах при федеральной поддержке.

Чеченская Республика выбралась в «отличники», получив 5 баллов (на один больше по сравнению с прошлым годом). Рамзан Кадыров позиционируется как подчеркнуто безальтернативная фигура с рекордными возможностями, благодаря которым он сумел сохранить проведение прямых выборов главы Чечни и предотвратить сокращение бюджетных ассигнований.



Ленинградская область разделяет позиции «отличника» с Чеченской Республикой, однако получает «минус» к своей пятерке, что тем не менее на 1 балл больше показателей прошлого года (4). Губернатор Александр Дрозденко оказался одним из самых успешных назначенцев 2012 года. Добился усиления диверсификации экономики, позволяющей использовать транзитное положение региона (развитие портов, модернизация инфраструктуры перед чемпионатом мира по футболу-2018).



Еще одним «отличником» с минусом стал мэр Москвы Сергей Собянин. Аналитики фиксируют его способность построить сбалансированные отношения с федеральными элитными группами и отсутствие жесткого давления со стороны силовых структур. Это позволило субъекту получить пять с минусом баллов в отличие от четырех с минусом в прошлом году.



Регионы-«хорошисты»



Тверская область из двоечников выбралась в хорошисты (4+). Ярославская область получила твердую четверку, в прошлом году регион получил тройку с минусом. Сказывается недавнее назначение Дмитрия Миронова и продвижение его репутации управленца с федеральным бэкграундом. По мнению экспертов, он предпринял оперативные шаги по комплектованию собственной команды.



«Подрос» Забайкальский край, его новый руководитель Наталья Жданова недавно победила на выборах. Красноярский край в этом году добрал один балл и также стал твердым хорошистом. В пользу главы региона сыграли сбалансированность отношений с ключевыми бизнес-группами и конструктивный диалог с традиционно влиятельным заксобранием.



Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев пояснил «Известиям», что «политическая выживаемость» губернаторов рассчитывалась по ряду критериев. Учитывалась динамика развития экономического положения регионов и фактор роста или падения личного рейтинга главы субъекта.



Кроме того, обращалось внимание на скандалы, связанные с коррупцией, и конфликты внутри элит, а также на близость срока окончания полномочий губернаторов.

— Я бы поставил не двойку Вячеславу Наговицыну, а четверку. Аналогично и с Виктором Басаргиным. В его Пермском крае и экономические показатели нормальные, и личный рейтинг губернатора — 40%, а коррупционные скандалы — в прошлом, — говорит Олег Матвейчев.



Политтехнолог Дмитрий Гусев уверен, что о «выживаемости губернаторов» в первую очередь следует судить по соответствию тем критериям, которые перед ними поставил Кремль. Он пояснил, что через полтора года состоятся выборы президента и особое внимание будет уделено работе глав регионов — тому, как они развивают свои регионы и удерживают там социальную ситуацию.

