Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

На парламентских выборах в Румынии лидируют социал-демократы

Социал-демократическая партия набрала 45,5% голосов

На парламентских выборах в Румынии лидируют социал-демократы (СДП) с 45,5% голосов.

Об этом заявил телеканал Romania TV.

Соперники социал-демократов Национал-либеральная партия (НЛП) и «Союз за спасение Румынии» набрали соответственно 21,7 и 8,5%, сообщает «РИА Новости».

Всего в выборах участвуют 11 партий.

Высший законодательный орган Румынии является двухпалатным, состоит из сената и палаты депутатов. Число парламентариев — 466 человек, а число кандидатов в депутаты обеих палат составило 6,5 тыс. человек.

Читайте также: В Румынии открылись участки на парламентских выборах

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

На парламентских выборах в Румынии лидируют социал-демократы

Социал-демократическая партия набрала 45,5% голосов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Евгений Кузнецов

топ-менеджер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке