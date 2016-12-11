На парламентских выборах в Румынии лидируют социал-демократы (СДП) с 45,5% голосов.

Об этом заявил телеканал Romania TV.

Соперники социал-демократов Национал-либеральная партия (НЛП) и «Союз за спасение Румынии» набрали соответственно 21,7 и 8,5%, сообщает «РИА Новости».

Всего в выборах участвуют 11 партий.

Высший законодательный орган Румынии является двухпалатным, состоит из сената и палаты депутатов. Число парламентариев — 466 человек, а число кандидатов в депутаты обеих палат составило 6,5 тыс. человек.

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