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Фонд Кадырова в Чечне раздал неимущим 23 тыс. мешков с провизией

Благотворительная акция была приурочена к дню рождения пророка Мухаммеда

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне раздал неимущим 23 тыс. мешков с провизией.

Об этом заявил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

«РОФ распределил среди малоимущих и нуждающихся жителей Чечни 23 тыс. мешков риса, сахара и муки», — цитирует его ТАСС.

Провизия распространялась во всех районах республики.

Сама акция была приурочена к дню рождения пророка Мухаммеда.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Фонд Кадырова в Чечне раздал неимущим 23 тыс. мешков с провизией

Благотворительная акция была приурочена к дню рождения пророка Мухаммеда

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