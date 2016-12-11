Фонд Кадырова в Чечне раздал неимущим 23 тыс. мешков с провизией

Благотворительная акция была приурочена к дню рождения пророка Мухаммеда
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне раздал неимущим 23 тыс. мешков с провизией.
Об этом заявил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.
«РОФ распределил среди малоимущих и нуждающихся жителей Чечни 23 тыс. мешков риса, сахара и муки», — цитирует его ТАСС.
Провизия распространялась во всех районах республики.
Сама акция была приурочена к дню рождения пророка Мухаммеда.
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