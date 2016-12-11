Фонд Кадырова в Чечне раздал неимущим 23 тыс. мешков с провизией

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне раздал неимущим 23 тыс. мешков с провизией.

Об этом заявил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

«РОФ распределил среди малоимущих и нуждающихся жителей Чечни 23 тыс. мешков риса, сахара и муки», — цитирует его ТАСС.

Провизия распространялась во всех районах республики.

Сама акция была приурочена к дню рождения пророка Мухаммеда.

Читайте также: Фонд Кадырова раздаст мясо 100 тыс. сирийцев