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Врачи успешно прооперировали подполковника Вашуркина

Дело об избиении начальника полиции города Отрадного Дмитрия Вашуркина передали в ГСУ СКР

Врачи успешно прооперировали главу полиции города Отрадного (Самарская область) подполковника Дмитрия Вашуркина, на семью которого было совершено нападение в собственном доме.

Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ.

«Подполковник полиции прооперирован и переведен в реанимацию, его состояние врачи оценивают как тяжелое», — цитирует «Федеральное агентство новостей» представителя ведомства Ирину Волк.

К сожалению, супругу полицейского, также избитую злоумышленниками, спасти не удалось.

Кроме того, стало известно, что дело о нападении на подполковника и его супругу передано для расследования в главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в Нижнем Новгороде.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Врачи успешно прооперировали подполковника Вашуркина

Дело об избиении начальника полиции города Отрадного Дмитрия Вашуркина передали в ГСУ СКР

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