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Пейон выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции

Экс-министр образования страны подтвердил, что баллотируется на пост главы государства от «Прекрасного альянса»

Бывший министр образования Франции Венсан Пейон заявил, что выдвигает свою кандидатуру на предстоящие выборы президента страны.

«Да, и я без сомнения единственный кандидат от «Прекрасного альянса» на этих праймериз», — ответил Пейон. С этим заявлением политик выступил в эфире телеканала France 2, передает РИА «Новости».

Отметим, что Пейон с 2004 года является депутатом Европарламента, был министром образования Франции с 2012 по 2014 год.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Пейон выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции

Экс-министр образования страны подтвердил, что баллотируется на пост главы государства от «Прекрасного альянса»

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