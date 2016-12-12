РФ наращивает экспорт масел в Европу, Китай и Африку

Россия серьезно наращивает экспорт так называемых альтернативных масел. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт кукурузного масла вырос втрое, рапсовое востребовано в Европе, а соевое — в станах Африки и Китае.

Об увеличении экспорта почти всех российских масел «Известиям» рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Он сообщил, что за первые три месяца последнего агросезона (сентябрь–ноябрь) экспорт из РФ подсолнечного масла достиг рекордных 450 тыс. тонн.

Рост по экспорту подсолнечного масла в сравнении с прошлым аграрным сезоном составил 80%. Этот вид масла уходит, в основном, в Турцию, Египет, Узбекистан, Иран, Китай, Казахстан.

На втором месте по объему экспорта находится соевое масло, которое ценится потребителями из-за отсутствия ГМО. На третьем месте —рапсовое масло, 80% которого Россия отправляет на экспорт.

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Россия умасливает Африку, Китай и Европу