Матвиенко: Конституция – гарант суверенитета страны

Конституция – гарант суверенитета страны и для отстаивания национальных интересов необходимо ее верховенство на все территории России.

Эту точку зрения на основной закон спикер Совфеда Госдумы Валентина Матвиенко изложила в статье, опубликованной в «Известиях».

«Мы, парламентарии, в своей законодательной деятельности должны в полной мере реализовывать потенциал Конституции как общественного договора», – заявила спикер верхней палаты парламента.

При этом Матвиенко отметила, что по-настоящему за эту задачу депутаты еще не взялись.

Вместе с тем, она заметила, что основной закон должен откликаться на назревшие потребности общества.

По мнению Матвиенко, без Конституции невозможно издавать законы, которые не ущемляют права и свободы человека, поэтому нельзя допускать ослабление ее роли в жизни общества и здесь на первое место выступает знание основного закона гражданами страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Конституция России: договор власти и общества