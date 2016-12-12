Эксперты не нашли доказательств доводов из второго доклада Макларена

Канадский юрист Ричард Макларен, представивший общественности новую часть своего доклада о допинге в российском спорте, применение которого, как он утверждает, было санкционировано чиновниками Минспорта России и покрывалось спецслужбами страны, не смог привести никаких доказательств своим обвинениям: они по-прежнему опираются на уже всем известные утверждения. Таким мнением с «Известиями» поделились ведущие российские спортивные чиновники и эксперты.

Член Совета Федерации, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал «Известиям», что Макларен по-прежнему опирается на документы Родченкова. В самом докладе комиссии, по словам Тягачева, нет ничего нового, более того, в России было заранее известно, о чем будет говорить Макларен.

— По сравнению с первой частью нового тут только то, что были опубликованы очередные письма Родченкова. Но очевидно, что на этом WADA и Макларен не успокоятся. Поэтому у нас будут проблемы с участием в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, — сказал Тягачев.

Он отметил, что Макларен будет настаивать на версии о государственной поддержке допинга в России, хотя всем очевидно, что это глупость.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, в свою очередь, обратил внимание на случай, когда в пробе одного из футболистов молодежной сборной России во время сбора в Новогорске в марте 2014 года были обнаружены следы марихуаны.

По его словам, подобный пример абсурден потому, что пробы берутся за день до соревнований, а затем их увозят, подменить их просто невозможно. Через несколько дней объявляют о результатах исследования проб. Таким образом, о содержании марихуаны было бы известно тут же, а не только сейчас.

— И так во всем докладе Макларена. Нет конкретики, только какие-то рассуждения о подмене проб, вскрытии проб, — сказал Колосков.

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Макларен не утруждает себя доказательствами