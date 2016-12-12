Заемщики получат помощь юристов-профессионалов на общественных началах в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).

Об этом сообщили «Известиям» руководители проекта фронта «За права заемщиков».

Для отбора юристов, готовых на общественных началах помогать людям, оказавшимся в кабале у финансовых учреждений разработаны специальные требования.

Это связано с тем, что для такой деятельности необходимо знание сложного законодательства и опыт решения финансовых проблем заемщиков.

От квалификации юриста зависит успешное завершение дела в суде.

«Нет ничего хуже, когда человека, попавшего в сложную ситуацию, обнадеживают, но никак в результате не помогают. Мы осознаем, насколько это усугубляет ситуацию», – заявил руководитель проекта Виктор Климов.

Для включения в реестр финансовых защитников ОНФ, специалист должен иметь законченное высшее юридическое образование, а также навыки в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и желание помогать людям на общественных началах, поскольку у их клиентов, скорее всего, не будет возможности заплатить за услуги.

Немаловажна его деловая репутация и отсутствие проблем с законом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: На помощь заемщикам призвали юристов