На помощь заемщикам призвали юристов

Эксперты проекта ОНФ («Общероссийский народный фронт») «За права заемщиков» разработали «Стандарт финансовых правозащитников», который содержит набор требований к юристам, готовым на общественных началах помогать гражданам. Об этом «Известиям» рассказали сами «фронтовики». Как отмечают в ОНФ, такая работа требует серьезной юридической квалификации, поскольку граждане, попавшие в сложное положение, не просто задают вопросы, но и рассчитывают на конкретную помощь. Эксперты считают, что роль НКО (некоммерческие организации) повышается в связи с тем, что потребители финуслуг — всегда слабая сторона сделки.



В ОНФ необходимость стандарта финансовых правозащитников объяснили тем, что многие неравнодушные люди с активной жизненной позицией на добровольных началах желают помочь клиентам банков, попавшим в сложную финансовую ситуацию.

— Но часто мы сталкиваемся с тем, что им недостаточно алгоритма из нашей памятки, совета или простой консультации. Отдельные случаи юристы из нашего актива берут на сопровождение. И, конечно, от того, какой квалификацией они обладают, в значительной степени зависит исход того или иного дела, — рассказала юрист и кредитный правозащитник Елена Фасахова.



По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, защита прав потребителей в финансовой сфере — это работа со сложным законодательство м, непростыми обстоятельствами каждого конкретного заявителя. Разбор любого дела — большой труд, требующий высокой компетентности.

— Нет ничего хуже, когда человека, попавшего в сложную ситуацию, обнадеживают, но никак в результате не помогают. Мы осознаем, насколько это усугубляет ситуацию. Поэтому очень тщательно отбираем специалистов, которые ведут эту правозащитную деятельность от имени проекта в регионах, — пояснил он.



Как рассказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», за основу стандарта были приняты требования, содержащиеся в проекте закона о финансовом уполномоченном.



— В соответствии с этими требованиями мы подходим к отбору людей, с которыми работаем. Практика проекта показала эффективность такого подхода, и мы считаем важным систематизироват ь свой опыт и поделиться этим с коллегами, — отметил Виктор Климов, добавив, что документ планируется разместить в открытом доступе на сайте проекта специально для активистов из региональных отделений.



В соответствии с разработанным «фронтовиками» стандартом финансовый защитник должен иметь законченное высшее юридическое образование, профессиональные знания, навыки в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также положительную деловую репутацию. У него не должно быть судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.



Как отмечается в документе ОНФ, финансовым правозащитником может быть юридическое лицо (коммерческая (некоммерческая) организация) или индивидуальный предприниматель, прошедшие аккредитацию. В первом случае компания или организация не должны иметь задолженностей по любому виду обязательных платежей и участвовать в судебных разбирательствах.

Если организация или частное лицо соответствуют всем критериям, то они должны еще пройти аттестацию, после чего будут внесены в реестр, которым смогут воспользоваться потребители финуслуг.

— Стандарты — это ориентир для тех, кого мы отбираем для защиты прав потребителей финансовых услуг. По сути, защитой прав потребителей занимаются три института. Финансовый омбудсмен, чьи полномочия прописаны в законе, который еще не вступил в силу, Общество защиты прав потребителей и ОНФ. Гражданин может выбрать для себя один из этих институтов, — рассказал Виктор Климов.



Он пояснил, что важным отличием первого института от двух других является то, что институт финансового омбудсмена — правовой, это инстанция, которая занимается досудебным урегулированием споров и решения которой имеют силу вердикта арбитражного суда.



— Наши правозащитники, которых мы объединяем, — это всё-таки некоммерческая деятельность общественного движения. У нас нет и вряд ли будут те полномочия, которые будут у финансового омбудсмена. Мы занимаемся практически всеми категориями потребителей финансовых услуг, а не только заемщиками, — подчеркнул представитель ОНФ.



Председатель «Финпотребсоюза» Игорь Костиков указывает, что потребитель — слабая сторона сделки и в этом смысле ключевым фактором является роль правозащитных НКО на финансовом рынке.



— Однако в использовании большинства стандартов, прежде всего защиты прав потребителей финансовых услуг, есть одна сложность: они не имеют особой практики правоприменения и не имеют силы закона. Конечно, правозащитники делают свою работу — мы пишем письма, судимся, разговариваем с поставщиками и потребителями финансовых услуг. Но всё-таки права потребителей не защищаются в должной мере, — отметил глава «Финпотребсоюза».



Пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева рассказала «Известиям», что ОНФ предлагал им свою правовую помощь.



— Конечно, любая помощь — хорошо, но мы столкнулись с тем, что совершенно не продвинулись в судах. Они всегда принимают сторону банков. Поэтому, на мой взгляд, смысла в такой правозащитной деятельности нет, пока такова сама судебная система. Нужно ее сначала поменять, а потом использовать институт правозащитников, — считает Галина Григорьева.

Старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк отметил, что инициатива, очевидно, преследует благую цель, однако призвал не забывать, что компетентные и квалифицированные юристы испытывают хронический дефицит свободного от основной работы времени.



— Кроме того, в силу деградации системы высшего образования число подлинно профессиональных юристов относительно невелико. При этом, как правило, подобные специалисты стараются перенести свою практику в мегаполисы, где на их услуги есть спрос и проживают наиболее платежеспособные доверители. В этих условиях внедрение подобных стандартов приведет к тому, что гражданам «на местах» будет просто не к кому обратиться за помощью, — опасается Тарас Хижняк.

