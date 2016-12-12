Сирийская армия перед отступлением эвакуировала 80% жителей Пальмиры

Правительственная армия Сирии перед отступлением из исторического города Пальмира эвакуировала 80% мирного населения и покинула свои позиции только после того, как мирные жители вышли из центра города, заявил губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.

По его словам, сирийское командование отдало приказ выйти из города только после эвакуации большей части его жителей. При этом аль-Баррази заявил, что обеспокоен судьбой оставшихся там граждан, так как их в своих целях могут использовать террористы, передает ТАСС.

Губернатор заявил, что Пальмира полностью будет отбита у боевиков в самое ближайшее время. При этом, по его словам, возле Пальмиры идут ожесточенные бои, однако угрозы прорыва террористов к Хомсу нет. Происходящее в Пальмире он назвал лишь временным успехом бандформирований.

Аль-Баррази также отметил, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) перебросила к Пальмире около 5 тыс. боевиков из соседних Ракки и Дейр-эз-Зора, а также с территории Ирака, за счет чего и был достигнут численный перевес.

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