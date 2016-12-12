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Губернатор Хомса: армия Сирии отступила из Пальмиры

Глава провинции заявил, что правительство САР нарочно отвело свои войска, чтобы избежать столкновения с превосходящими силами боевиков

Армия Сирии и ополчение отступили из центра города Пальмира на его окраины, чтобы избежать столкновения с превосходящими силами боевиков, заявил губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.

Он отметил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) атаковали город большими силами с разных направлений. Ввиду того, что силы были явно неравны, командование армии Сирии отдало приказ войскам покинуть свои позиции, передает ТАСС.

«Сирийские войска оказывают ожесточенное сопротивление и наносят бандам ИГ потери», — заявил губернатор.

Как сообщили ранее западные СМИ, боевики ИГ предприняли мощную атаку на Пальмиру в субботу, нападения продолжились и в воскресенье. При этом сообщалось, что террористам якобы удалось взять город под свой контроль.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии Минобороны РФ сообщил, что армия Сирии ведет ожесточенные бои с террористами в Пальмире.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Губернатор Хомса: армия Сирии отступила из Пальмиры

Глава провинции заявил, что правительство САР нарочно отвело свои войска, чтобы избежать столкновения с превосходящими силами боевиков

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