Губернатор Хомса: армия Сирии отступила из Пальмиры

Армия Сирии и ополчение отступили из центра города Пальмира на его окраины, чтобы избежать столкновения с превосходящими силами боевиков, заявил губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази.

Он отметил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) атаковали город большими силами с разных направлений. Ввиду того, что силы были явно неравны, командование армии Сирии отдало приказ войскам покинуть свои позиции, передает ТАСС.

«Сирийские войска оказывают ожесточенное сопротивление и наносят бандам ИГ потери», — заявил губернатор.

Как сообщили ранее западные СМИ, боевики ИГ предприняли мощную атаку на Пальмиру в субботу, нападения продолжились и в воскресенье. При этом сообщалось, что террористам якобы удалось взять город под свой контроль.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии Минобороны РФ сообщил, что армия Сирии ведет ожесточенные бои с террористами в Пальмире.

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