Советники по противодействию коррупции могут появиться в министерствах

Советники по борьбе с коррупцией могут появиться в федеральных министерствах РФ.

С предложением к ведомствам ввести новую модель готовится выступить Общественная палата РФ. Об этом «Известиям» рассказал советник руководителя Росалкогольрегулирования по вопросам противодействия коррупции Анатолий Голубев.

«Сейчас основной упор делается на борьбу с последствиями коррупции, а не с явлениями, которые ее порождают. Но чем больше страх разоблачения, тем больше появляется посредников. В итоге размер откатов увеличивается, и коррупция растет как снежный ком», – считает Голубев.

Он предлагает в качестве альтернативы создать должности советника по борьбе с коррупцией при каждом ведомстве, одновременно открыв общественную приемную Комитета по борьбе с коррупцией.

Данная модель хорошо себя зарекомендовала в Госалкогольрегулировании, благодаря чему в этом году были ликвидированы 165 подпольных заводов по производству алкоголя и поступления от акцизов в бюджет увеличились на 43,2 млрд рублей.

Голубев также заявил, что уже четыре федеральных ведомства заинтересовались его опытом.

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