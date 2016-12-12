Балуевский: Захват Пальмиры ИГ свидетельствует о просчетах

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский назвал потерю города ударом по престижу России
Захват Пальмиры ИГ (запрещена в РФ) свидетельствует о просчетах в планировании боевых операций на территории Сирии.
Об этом заявил в интервью СМИ бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.
«Это опять удар по престижу. В том числе — и по нашему престижу», – цитирует его «Лента.ру».
По его мнению, такие действия со стороны противника нужно предвидеть, отслеживая перемещения и сосредоточение военных сил.
И если у сирийцев таких возможностей нет, заметил генерал, то им нужно было помочь.
«Мы-то куда смотрели, что Пальмиру взяли?» — добавил он.
Впрочем, Балуевский считает, что в скором времени город будет отбит с помощью российских военных советников.
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