Балуевский: Захват Пальмиры ИГ свидетельствует о просчетах

Захват Пальмиры ИГ (запрещена в РФ) свидетельствует о просчетах в планировании боевых операций на территории Сирии.

Об этом заявил в интервью СМИ бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

«Это опять удар по престижу. В том числе — и по нашему престижу», – цитирует его «Лента.ру».

По его мнению, такие действия со стороны противника нужно предвидеть, отслеживая перемещения и сосредоточение военных сил.

И если у сирийцев таких возможностей нет, заметил генерал, то им нужно было помочь.

«Мы-то куда смотрели, что Пальмиру взяли?» — добавил он.

Впрочем, Балуевский считает, что в скором времени город будет отбит с помощью российских военных советников.

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