Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Балуевский: Захват Пальмиры ИГ свидетельствует о просчетах

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский назвал потерю города ударом по престижу России

Захват Пальмиры ИГ (запрещена в РФ) свидетельствует о просчетах в планировании боевых операций на территории Сирии.

Об этом заявил в интервью СМИ бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

«Это опять удар по престижу. В том числе — и по нашему престижу», – цитирует его «Лента.ру».

По его мнению, такие действия со стороны противника нужно предвидеть, отслеживая перемещения и сосредоточение военных сил.

И если у сирийцев таких возможностей нет, заметил генерал, то им нужно было помочь.

«Мы-то куда смотрели, что Пальмиру взяли?» — добавил он.

Впрочем, Балуевский считает, что в скором времени город будет отбит с помощью российских военных советников.

Читайте также: Губернатор Хомса: армия Сирии отступила из Пальмиры

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Балуевский: Захват Пальмиры ИГ свидетельствует о просчетах

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский назвал потерю города ударом по престижу России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Евгений Кузнецов

топ-менеджер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке