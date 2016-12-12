Число жертв теракта в Стамбуле достигло 39 человек

Число погибших в результате теракта в Стамбуле достигло 39 человек, среди которых 30 полицейских, сообщили турецкие СМИ.

Как сообщается, личность одного из погибших граждан пока установить не удается. Всего пострадали 155 человек, 14 из них находятся в отделении интенсивной терапии, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в двойном теракте в Стамбуле погибли 38 человек, около 170 получили ранения. Соболезнования в связи с терактом президенту Турции Эрдогану выразил президент России Владимир Путин.

Читайте также:

Эрдоган: терроризм — уродливое явление и страна его преодолеет