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Число жертв теракта в Стамбуле достигло 39 человек

Среди погибших —30 полицейских и восемь гражданских

Число погибших в результате теракта в Стамбуле достигло 39 человек, среди которых 30 полицейских, сообщили турецкие СМИ.

Как сообщается, личность одного из погибших граждан пока установить не удается. Всего пострадали 155 человек, 14 из них находятся в отделении интенсивной терапии, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в двойном теракте в Стамбуле погибли 38 человек, около 170 получили ранения. Соболезнования в связи с терактом президенту Турции Эрдогану выразил президент России Владимир Путин.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Число жертв теракта в Стамбуле достигло 39 человек

Среди погибших —30 полицейских и восемь гражданских

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