Цена нефти Brent впервые за полтора года превысила $57 за баррель.

Об этом сообщили СМИ, с ссылкой на итоги электронных торгов Межконтинентальной бирже ICE в Лондоне.

Одной из главных причин роста цены на нефть считается подписание странами ОПЕК, а также странами, не входящими в картель, соглашения о сокращении добычи нефти, сообщает ТАСС.

В первом полугодии 2017 года общий уровень добычи нефти в мире снизится на 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.

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