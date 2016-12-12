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От трех до  пяти тыс. боевиков остаются в Мосуле

Боевики ИГ потеряли в боях около двух тыс. человек

От трех до пяти тыс. боевиков ИГ (запрещена в РФ) остаются запертыми в Мосуле.

Об этом заявил командующий операцией против ИГ в Ираке и Сирии генерал-лейтенант США Стивен Таунсенд.

«В начале кампании мы оценивали, что где-то от 3,5 тыс. до 6 тыс. боевиков. По нашим подсчетам, мы убили или тяжело ранили более 2 тысяч», – цитирует его «РИА Новости».

Бои за город ведутся с 17 октября. В них принимаются участие силы безопасности Ирака: армия, спецназ и полиция. Подступы к городу также блокируют шиитские отряды самообороны и курдское ополчение «пешмерга», которые не участвуют в штурме Мосула, чтобы не вызвать ожесточение у фанатиков-исламистов.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

От трех до  пяти тыс. боевиков остаются в Мосуле

Боевики ИГ потеряли в боях около двух тыс. человек

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