Избранный президент США Дональд Трамп не собирается потакать Пекину в политике «единого Китая».

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox.

«Я хорошо понимаю политику «одного Китая», но не понимаю, почему мы должны ее придерживаться, если мы не договоримся с Китаем по другим вопросам, включая торговлю», – цитирует Трампа «Лента.ру».

Политика «одного Китая» связана с жесткой реакцией Пекина на существование Тайваня – так называемой Китайской республики, официально не признанной большинством стран мира и США.

Кроме того, комментируя скандал вокруг телефонного разговора с тайваньским лидером Цай Инвэнь, избранный президент США отметил, что не Пекину решать, с кем ему общаться.

КНР желает вернуть Тайвань под свою юрисдикцию и поэтому очень болезненно реагирует на все попытки дипломатического общения с Китайской республикой.

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