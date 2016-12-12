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Украина потребовала от Польши расследовать призывы убивать украинцев

Инцидент произошел в городе Перемышле на «Марше перемышльских и львовских орлят»

Украина потребовала от Польши расследовать призывы убивать украинцев, прозвучавшие на «Марше перемышльских и львовских орлят» в Перемышле.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Мы осуждаем любые действия и призывы, которые ведут к национальной розни, и обратимся к польским официальным структурам с просьбой расследовать этот инцидент и наказать виновных», – цитирует его «Лента.ру».

Во время демонстрации польские националисты скандировали «Смерть украинцам» и призывали вернуть Львов Польше.

Особая пикантность эпизоду придает то, что марш был организован при участии городских властей Перемышля.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Украина потребовала от Польши расследовать призывы убивать украинцев

Инцидент произошел в городе Перемышле на «Марше перемышльских и львовских орлят»

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