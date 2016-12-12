Президентом Приднестровья избран Вадим Красносельский

Спикер парламента республики набрал 62% голосов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Спикер парламента Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приднестровский ЦИК. Выборы прошли в минувшее воскресенье.
Красносельский набрал чуть более 62% голосов. Его основной соперник Евгений Шевчук — 28%.
Приднестровская Молдавская Республика де-факто является независимой от Молдавии страной, хотя ее самостоятельность не признана на международном уровне. Большинство населения республики (60%) — русские и украинцы.
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