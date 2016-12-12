Президентом Приднестровья избран Вадим Красносельский

Спикер парламента Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приднестровский ЦИК. Выборы прошли в минувшее воскресенье.

Красносельский набрал чуть более 62% голосов. Его основной соперник Евгений Шевчук — 28%.

Приднестровская Молдавская Республика де-факто является независимой от Молдавии страной, хотя ее самостоятельность не признана на международном уровне. Большинство населения республики (60%) — русские и украинцы.

