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Президентом Приднестровья избран Вадим Красносельский

Спикер парламента республики набрал 62% голосов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Спикер парламента Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приднестровский ЦИК. Выборы прошли в минувшее воскресенье.

Красносельский набрал чуть более 62% голосов. Его основной соперник Евгений Шевчук — 28%.

Приднестровская Молдавская Республика де-факто является независимой от Молдавии страной, хотя ее самостоятельность не признана на международном уровне. Большинство населения республики (60%) — русские и украинцы.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Президентом Приднестровья избран Вадим Красносельский

Президентом Приднестровья избран Вадим КрасносельскийСпикер парламента республики набрал 62% голосов

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