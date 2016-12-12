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КНР выразила озабоченность заявлениями Трампа о Тайване

По словам представителя МИДа, политика «единого Китая» является основой отношений страны с США

Китай «серьезно озабочен» заявлением избранного президента США Дональда Трампа о политике «единого Китая» в отношениях с Тайванем. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с этими заявлениями. Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос относится к вопросу государственного суверенитета, территориальной целостности, а также коренных интересов», — приводит его слова «РИА Новости».

Шуан подчеркнул, что принцип политики «единого Китая» — политическая база развития отношений с США. Представитель МИД КНР призвал новую администрацию США «в полной мере осознать высокий уровень чувствительности тайваньского вопроса», передает «Лента.ру».

На прошлой неделе Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Тайваня Цай Инвэнь. Они стали первыми с 1979 года, когда дипломатические отношения Тайваня и США прекратились. МИД Китая сделал представление американской стороне в связи с телефонным разговором. Позже Трамп заявил, что не собирается «потакать Пекину в политике «единого Китая».

Политика «одного Китая» связана с жесткой реакцией Пекина на существование Тайваня —так называемой Китайской Республики, официально не признанной большинством стран мира и США.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

КНР выразила озабоченность заявлениями Трампа о Тайване

По словам представителя МИДа, политика «единого Китая» является основой отношений страны с США

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