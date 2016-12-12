Матвиенко: хватит делить террористов на хороших, плохих и умеренных

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала прекратить делить террористов «на хороших, плохих и умеренных».

«Следует перестать наконец делить террористов на хороших, плохих и умеренных, необходимо прекратить им поставки оружия, их финансовую поддержку», — сказала Матвиенко в ходе своего выступления на форуме женщин — спикеров парламентов, передает ТАСС.

«Сегодня мы констатируем не просто усиление международного терроризма, но превращение его в системный вызов всему мировому сообществу, что требует от нас столь же системного и коллективного ответа», — добавила она.

Матвиенко также подчеркнула, что ранее РФ призывала создать широкую международную антитеррористическую коалицию, однако это предложение «повисло в воздухе».

«Вместо сотрудничества в борьбе с общим врагом против нас была развязана информационная война», — добавила Матвиенко.

Она также напомнила о том, что позиция России оставить Сирию в руках сирийского народа также была встречена враждебно. Спикер Совфеда подчеркнула, что именно благодаря действиям нашей страны ситуацию в Сирии удалось переломить.

Сложной остается ситуация в древней Пальмире, отметила Матвиенко.

Читайте также:



РАН: российские археологи в Пальмире не выходят на связь

