Суд арестовал владельца Hummer за езду по газонам около здания МГУ

Никулинский суд Москвы арестовал на 14 суток владельца Hummer по делу о езде по газонам около здания МГУ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Владельца автомобиля зовут Алексей Смагин, ему назначен административный арест, срок которого исчисляется с 11 декабря.

Ранее сообщалось, что за рулем вишневого Hummer, который ездил по газонам около МГУ, была девушка. Ее задержали.



Видео, на котором запечатлены маневры автомобиля, было распространено в соцсетях в минувшие выходные и вызвало волну возмущения.

