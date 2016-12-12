Суд арестовал владельца Hummer за езду по газонам около здания МГУ

Хозяину автомобиля назначено административное наказание
Никулинский суд Москвы арестовал на 14 суток владельца Hummer по делу о езде по газонам около здания МГУ.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Владельца автомобиля зовут Алексей Смагин, ему назначен административный арест, срок которого исчисляется с 11 декабря.
Ранее сообщалось, что за рулем вишневого Hummer, который ездил по газонам около МГУ, была девушка. Ее задержали.
Видео, на котором запечатлены маневры автомобиля, было распространено в соцсетях в минувшие выходные и вызвало волну возмущения.