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Суд арестовал владельца Hummer за езду по газонам около здания МГУ

Хозяину автомобиля назначено административное наказание

Никулинский суд Москвы арестовал на 14 суток владельца Hummer по делу о езде по газонам около здания МГУ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Владельца автомобиля зовут Алексей Смагин, ему назначен административный арест, срок которого исчисляется с 11 декабря.

Ранее сообщалось, что за рулем вишневого Hummer, который ездил по газонам около МГУ, была девушка. Ее задержали.

Видео, на котором запечатлены маневры автомобиля, было распространено в соцсетях в минувшие выходные и вызвало волну возмущения.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Суд арестовал владельца Hummer за езду по газонам около здания МГУ

Хозяину автомобиля назначено административное наказание

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