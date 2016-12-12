«Роснефть» выиграла суд против РБК о защите чести и репутации

Иск «Роснефти» к РБК о защите чести и деловой репутации был частично удовлетворен Арбитражным судом Москвы. С ответчиков взыскали 390 тыс. рублей.

Также РБК обязали удалить публикацию, вызвавшую споры, разместить опровержение и возместить «Роснефти» судебные расходы, передает ТАСС.

«Роснефть» требовала взыскать с РБК более 3 млрд рублей и опровергнуть информацию, которая приводится в материале «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В статье автор пишет, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы обратился к властям с просьбой ограничить права покупателей акций российской компании, так как опасается того, что BP соберет блокирующий пакет в ходе приватизации 19,5% акций.