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«Роснефть» выиграла суд против РБК о защите чести и репутации

С агентства взыскали 390 тыс. рублей вместо 3 млрд

Иск «Роснефти» к РБК о защите чести и деловой репутации был частично удовлетворен Арбитражным судом Москвы. С ответчиков взыскали 390 тыс. рублей.

Также РБК обязали удалить публикацию, вызвавшую споры, разместить опровержение и возместить «Роснефти» судебные расходы, передает ТАСС.

«Роснефть» требовала взыскать с РБК более 3 млрд рублей и опровергнуть информацию, которая приводится в материале «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В статье автор пишет, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы обратился к властям с просьбой ограничить права покупателей акций российской компании, так как опасается того, что BP соберет блокирующий пакет в ходе приватизации 19,5% акций.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

«Роснефть» выиграла суд против РБК о защите чести и репутации

С агентства взыскали 390 тыс. рублей вместо 3 млрд

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