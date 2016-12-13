Воры подземелья

В Московском метрополитене, который ежедневно перевозит более 9 млн человек, самый распространенный вид преступления — карманная кража. За 11 месяцев 2016 года в полицию обратились 683 жертвы карманников. Реально краж, как утверждают в полиции, больше на 20%. «Известия» выяснили, на каких станциях и линиях надо быть особо осторожным, чтобы не стать жертвой преступников.

В столичной подземке ежедневно жертвами карманников становится не меньше двух человек.

— За последние три года количество карманных краж сократилось примерно в 2,5 раза, —рассказал «Известиям» заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин. — Если в 2013 году за 11 месяцев было зарегистрировано более 1,6 тыс. краж, то теперь — менее 700. Среди карманников, впрочем, как и среди грабителей, вырывающих из рук гаджеты, большинство — иногородние граждане России. На втором месте — мигранты. Но их становится меньше — из-за кризиса в нашем регионе фиксируется большой отток мигрантов. Преступники не исключение. Поездки в Москву для них становятся нерентабельными. В целом краж в метро больше, чем зарегистрировано. Не все пострадавшие обращаются с заявлением, кто-то обнаруживает пропажу позже и идет в районное отделение полиции.

Среди преступников растет доля москвичей и жителей области. Складываются даже небольшие стихийные анклавы, где куются преступные кадры. В московском районе Ростокино в двух рядом стоящих многоэтажках сложилась группа из пяти грабителей, которые промышляли в подземке, — все молодые парни одного возраста. Сейчас четверо из них уже за решеткой.

В полиции специально для «Известий» назвали станции и линии метро, где надо соблюдать повышенную осторожность.

— В данном случае правильно будет говорить не только о станциях, но и о перегонах между ними — там происходит большинство краж, — пояснил Владимир Микулин. — С января по октябрь включительно статистика выглядит так. На станции «Охотный Ряд» было зарегистрировано 15 краж, на «Киевской» и «Курской» Кольцевой линии — по восемь, в «Выхино» — шесть. Опасными местами можно назвать: перегон «Парк Культуры»–«Таганская» Кольцевой линии — 60 краж, «Савеловская»–«Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии — 36 краж, «Театральная»–«Павелецкая» Замоскворецкой линии — 26 краж, «Третьяковская»–«Новые Черемушки» — 26 краж, «Театральная»–«Павелецкая» Замоскворецкой линии — 26 краж, «Китай-город»–«Таганская» Таганско-Краснопресненской линии — 16 краж.

Есть в метро станции, которые пользуются особым вниманием у полиции.

— Все привокзальные станции под усиленным контролем, — рассказал Владимир Микулин. — «Савеловская» — одна из них. Рядом находится крупный радиорынок, где скупают краденое. По закону в магазинах могут покупать только те телефоны, на которые есть соответствующие документы. Но люди часто не могут устоять перед возможностью легкого заработка. Недавно мы задержали торговца, который купил у карманника IPhone-6 за 5 тыс. рублей. Такие аппараты идут на запчасти — в ремонтной мастерской только за стекло просят 8–9 тыс. рублей.

Из года в год полиция фиксирует два сезонных всплеска активности карманников — накануне 1 сентября и Нового года. Предновогодний «чес» начинается 17 и заканчивается 31 декабря.

— В это время москвичи берут с собой много денег, чтобы купить подарки, есть много приезжих из регионов, — говорит Владимир Микулин. — Преступники стараются не упустить такой шанс.

Полиция, ведущая охоту за карманниками в подземке, делит их на несколько категорий. «Гастролеры» активизируются накануне праздников. Часто работают группами. Потенциальную «жертву» обрабатывают вдвоем: первый резко тормозит при выходе из вагона, чтобы создать толчею. Его напарник чистит карманы.

«Резаки» — те, кто разрезает сумки или пакеты. «Отряхиватели» помогут отряхнуться, параллельно очистив карманы. «Ширмачи» во время кражи прикрывают «рабочую» руку плащом или другой одеждой.

— В последнее время пропали «парашютисты», — объясняет Владимир Микулин. — Это цыганки, которые за спиной носили детей. Все они были из одного украинского хутора, расположенного рядом с городом Берегово Закарпатской области. Их как облупленных знали не только мы, но и наши коллеги из петербургского метро. Но после ухудшения отношений с Украиной они перестали к нам ездить.

А вот изобретательностью грабители не отличаются — работают, как правило, по одному и тому же сценарию.

— В обществе сложилась гаджетозависимость, — считает Владимир Микулин. — Люди сидят около двери с телефонами или планшетами, играют и ничего не видят вокруг. Для преступника это идеальный вариант. Грабитель выхватывает телефон, двери закрываются, оставляя жертву в вагоне. После этого грабитель может не спеша отправиться по своим делам — погони не будет. Потерпевший в лучшем случае увидит его спину.

Полиция разработала ряд рекомендаций для поведения граждан в метро: бумажники лучше носить во внутренних карманах, дамские сумочки держать перед собой, не зевать, если сидишь или стоишь с телефоном рядом с дверями. Ни в коем случае не хранить банковские карты и PIN-коды в одном месте.

При расследовании карманных краж многое зависит от того, насколько быстро полиция прибудет на место преступления, опросит свидетелей и проанализирует видеозаписи с камер слежения. Поэтому в случае обнаружения пропажи лучше сразу поставить в известность о происшествии: позвонить по связи «Пассажир-машинист», воспользоваться сигнальной кнопкой на сине-красной колонне, которые есть на каждой станции, или обратиться к дежурному полицейскому.

Особое внимание стоит обратить на номер вагона (он указывается рядом с кнопкой связи с машинистом, на внутренних торцевых стенах вагона или на его борту). Номер поможет быстро найти нужную видеозапись, с помощью которой можно будет узнать лицо преступника, что серьезно облегчит работу полиции.



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