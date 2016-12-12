Боб Дилан заберет свою Нобелевскую премию в апреле

Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан посетит Швецию весной 2017 года.

Он выступит на концертах в Стокгольме 1 и 2 апреля, а 9 апреля состоится шоу в Лунде.

В Шведской академии пока ничего не знают о визите Дилана, поэтому неясно, выступит ли музыкант с лекцией, как принято у лауреатов Нобелевской премии.

В последний раз Дилан был в Швеции в 2015 году.

В своей речи для нобелевского банкета в Стокгольме Дилан отмечал, что новость о присуждении премии стала для него полной неожиданностью. Он сравнил это с «перемещением на Луну».