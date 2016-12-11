Дилан не ожидал, что станет лауреатом Нобелевской премии

Известный исполнитель и композитор из США Боб Дилан в своей речи, которую он написал для Нобелевского банкета в Стокгольме, заявил, что о присуждении ему Нобелевской премии по литературе узнал в пути. Дилан отметил, что эта новость стала для него неожиданностью, и на ее осознание ушло несколько минут.

«Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне o моем малейшем шансе на Нобелевскую премию, то я бы подумал, что вероятность равносильна перемещению на Луну»,— приводит РИА Новости слова Дилана.

Агентство отмечает, что речь композитора прочла на банкете в Стокгольме посол США в Швеции Азита Раджи.

По словам Дилана, он очень рано начал читать произведения таких писателей (Нобелевских лауреатов – ред.), как Киплинг, Шоу, Манн, Бак, Камю, Хемингуэй. Музыкант подчеркнул то, что он «включен в список с такими именами, является трудно формулируемым».

Боб Дилан также сравнил свои ощущения и свои творческие будни с творчеством Шекспира, который, по мнению композитора, вряд ли думал о своих стихах как о литературе.

«Его слова были написаны для сцены»,— отметил музыкант.

Кроме того, Дилан напомнил, что он сделал десятки записей и сыграл на тысячах концертах по всему миру.

«Именно мои песни находятся в центре почти всего, что я делаю. Похоже, они нашли место в жизни многих людей самых различных культур, и я благодарен за это», - написал он, отметив при этом, что «некоторые вещи не меняются даже через 400 лет».

По словам композитора, у него никогда не было времени, чтобы подумать над тем, являются ли его песни литературой, в связи с этим он поблагодарил шведскую академию зато, что та нашла время поразмыслить над этим вопросом.

Отметим, что Боб Дилан получил награду по литературе за 2016 год за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции. Знаменитый композитор и исполнитель в Стокгольм на церемонию награждения, состоявшуюся в субботу 10 декабря, приехать не смог. В этой связи, медаль и диплом лауреата Дилан получит, скорее всего, в 2017 году в один из удобных для музыканта случаев.

Напомним, в субботу, 10 декабря, в Стокгольмской филармонии состоялось вручение Нобелевские премии 2016 года. Король Швеции Карл XVI Густав вручил девяти лауреатам самой престижной в мире награды дипломы и золотые медали.

Ранее «Известия» писали, что американский поэт, писатель и музыкант Боб Дилан прислал в Шведскую академию текст речи, который должны были зачитать 10 декабря на церемонии вручения Нобелевских премий.