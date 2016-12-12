Песков: захват Пальмиры станет уроном для имиджа мирового сообщества

Возникновение угрозы захвата Пальмиры негативным образом сказывается на имидже всего цивилизованного человечества, которое не может принять достаточные меры для противодействия терроризму из-за разногласий между странами.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нанесет ли утрата сирийского города урон имиджу России.

«Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России», — сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что представители мирового сообщества, «будучи раздираемы противоречиями», «сидят сложа руки и ничего не делают в реальности для того, чтобы бороться с международными террористами в лице «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ)».

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание на то, что Пальмира является сирийским городом и не Россия теряет его.

В пятницу террористы ИГ совершили нападение на ранее освобожденную Пальмиру в Сирии. Бои в городе продолжаются в течение нескольких дней.