Песков: захват Пальмиры станет уроном для имиджа мирового сообщества

Пресс-секретарь Кремля обратил внимание на то, что некоторые страны не принимают достаточно мер для борьбы с терроризмом
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Возникновение угрозы захвата Пальмиры негативным образом сказывается на имидже всего цивилизованного человечества, которое не может принять достаточные меры для противодействия терроризму из-за разногласий между странами.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нанесет ли утрата сирийского города урон имиджу России.
«Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России», — сообщил официальный представитель Кремля журналистам.
Он подчеркнул, что представители мирового сообщества, «будучи раздираемы противоречиями», «сидят сложа руки и ничего не делают в реальности для того, чтобы бороться с международными террористами в лице «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ)».
Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание на то, что Пальмира является сирийским городом и не Россия теряет его.
В пятницу террористы ИГ совершили нападение на ранее освобожденную Пальмиру в Сирии. Бои в городе продолжаются в течение нескольких дней.