Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Власти Египта: теракт в Каире совершил смертник

Президент страны рассекретил личность преступника — им оказался 22-летний Мустафа Махмуд Мухаммед Шафик

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что теракт в коптской церкви в Каире был совершен смертником. Глава государства выступил на панихиде в память о жертвах трагедии.

Ас-Сиси назвал имя террориста — Мустафа Махмуд Мухаммед Шафик. 22-летний молодой человек привел в действие бомбу, закрепленную у него на поясе, передает ТАСС.

Президент также отметил, что по подозрению в организации взрыва задержаны четыре человека — трое мужчин и женщина.

Ранее в полиции сообщали, что взрывное устройство в церковь пронесла некая женщина. Она оставила сумку с взрывчаткой рядом с сиденьями для женщин и детей.

Читайте также: 

МИД: россияне не пострадали в результате теракта в Каире

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Власти Египта: теракт в Каире совершил смертник

Президент страны рассекретил личность преступника — им оказался 22-летний Мустафа Махмуд Мухаммед Шафик

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Борис Рыбак

транспортный эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке