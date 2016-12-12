Власти Египта: теракт в Каире совершил смертник

Президент страны рассекретил личность преступника — им оказался 22-летний Мустафа Махмуд Мухаммед Шафик
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что теракт в коптской церкви в Каире был совершен смертником. Глава государства выступил на панихиде в память о жертвах трагедии.
Ас-Сиси назвал имя террориста — Мустафа Махмуд Мухаммед Шафик. 22-летний молодой человек привел в действие бомбу, закрепленную у него на поясе, передает ТАСС.
Президент также отметил, что по подозрению в организации взрыва задержаны четыре человека — трое мужчин и женщина.
Ранее в полиции сообщали, что взрывное устройство в церковь пронесла некая женщина. Она оставила сумку с взрывчаткой рядом с сиденьями для женщин и детей.
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