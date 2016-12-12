МИД: россияне не пострадали в результате теракта в Каире

Граждане России не пострадали в результате теракта в коптской церкви «Аль-Бутросия» в Каире. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«По имеющейся информации, российских граждан среди жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркнули, что в Москве подтверждают «принципиальное неприятие террористических актов вне зависимости от мотивов».

«Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом Египта в бескомпромиссной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в дипведомстве.

Ранее стало известно, что в результате теракта в каирской церкви погибли 23 человека. 49 человек получили ранения.

