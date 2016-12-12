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Понедельник,
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Медведев призвал ускорить строительство перинатальных центров в России

Глава кабмина заявил, что сохранение тенденции роста рождаемости в РФ станет одной из главных задач в сфере здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов ускорить строительство современных перинатальных центров и не отставать от графика работ.

С таким заявлением глава правительства выступил на совещании по охране материнства и детства.

«За последние годы мы построили 35 центров, эта работа продолжается, мы планировали ее завершить к концу этого года», — приводит ТАСС слова премьера.

Он также отметил, что сейчас идет строительство 32 перинатальных центров, но эти работы близятся к завершению не во всех регионах. «Есть объективные причины, но есть и не вполне объективные причины… Нужно ускориться, действовать быстрее, не допускать дальнейших задержек», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, глава правительства заявил, что сохранение тенденции роста рождаемости в РФ станет одной из главных задач в сфере здравоохранения. Так, по словам премьера, к 2018 году все нуждающиеся должны иметь доступ к высокотехнологичной помощи в современных перинатальных центрах.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Медведев призвал ускорить строительство перинатальных центров в России

Глава кабмина заявил, что сохранение тенденции роста рождаемости в РФ станет одной из главных задач в сфере здравоохранения

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