Медведев призвал ускорить строительство перинатальных центров в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов ускорить строительство современных перинатальных центров и не отставать от графика работ.



С таким заявлением глава правительства выступил на совещании по охране материнства и детства.

«За последние годы мы построили 35 центров, эта работа продолжается, мы планировали ее завершить к концу этого года», — приводит ТАСС слова премьера.

Он также отметил, что сейчас идет строительство 32 перинатальных центров, но эти работы близятся к завершению не во всех регионах. «Есть объективные причины, но есть и не вполне объективные причины… Нужно ускориться, действовать быстрее, не допускать дальнейших задержек», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, глава правительства заявил, что сохранение тенденции роста рождаемости в РФ станет одной из главных задач в сфере здравоохранения. Так, по словам премьера, к 2018 году все нуждающиеся должны иметь доступ к высокотехнологичной помощи в современных перинатальных центрах.