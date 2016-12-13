Верховный суд поддержал законопроект о декриминализации побоев

Верховный суд РФ поддержал законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи, внесенный в Госдуму депутатами Ольгой Баталиной, Ольгой Окуневой (обе — «Единая Россия») и сенаторами Галиной Кареловой и Зинаидой Драгункиной. Две недели назад ВС назвал введение такой нормы преждевременным, однако теперь законопроект поддержал. Согласно документу, легкие побои, совершенные впервые, выведут в административное производство, а уголовное наказание будет следовать лишь при повторном правонарушении.



В Госдуму поступил положительный отзыв ВС РФ на законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России». Согласно документу, члену семьи, впервые нанесшему побои, но не причинившему вреда, будет грозить не уголовная, а административная ответственность в виде штрафа от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Уголовная ответственность — штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы сроком до полугода — будут грозить тем, кто поднимет руку на близких повторно в течение года.



«Возражений по законопроекту не имеется», — говорится в отзыве ВС. Верховный суд и сам еще год назад выступал с аналогичной инициативой. Однако тогда, рассматривая законопроект во втором чтении, депутаты внесли в него правки, ограничившись лишь введением нормы о переводе побоев в отношении посторонних лиц из Уголовного кодекса РФ в административный.



При этом в результате правки законопроекта ВС ко второму чтению санкции за семейное насилие ужесточили: вместо штрафа в размере 40 тыс. рублей виновным грозило до двух лет лишения свободы. Аналогичное наказание предусмотрено и для тех, кто нанес побои на почве политической или национальной ненависти.

Однако эти поправки не устроили сенатора Елену Мизулину («Справедливая Россия»), и в июле этого года она предложила скорректировать ст. 116 УК РФ («Побои»), исключив из нее упоминание о семейном насилии. По словам Мизулиной, наказания за насилие в семье и вне ее стали несоразмерными.



Чтобы исправить ситуацию, сенатор внесла свой вариант законопроекта, не дожидаясь отзывов правительства и ВС (а они обязательны, в случае если речь идет об изменении УК РФ). Однако в ноябре ВС не поддержал документ, направив в Госдуму отрицательный отзыв. По мнению ВС, прежняя статья УК действовала слишком незначительный срок и менять ее рано ввиду отсутствия правоприменительной практики.



Отказалось поддерживать документ и правительство, отметив, что последние изменения были «направлены на своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия».



В итоге оба законопроекта были внесены в повестку заседания думского комитета по госстроительству и законодательству, которое состоится 15 декабря. При этом собеседник «Известий» в аппарате комитета отметил, что рассмотрение документов в первом чтении на пленарном заседании ранее весенней сессии не планируется.

