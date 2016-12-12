СМИ: Нидерланды предложили свой вариант ассоциации с Украиной

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен обратиться к лидерам стран ЕС с предложением не брать дополнительные обязательства по финансам и безопасности в договоре об ассоциации с Украиной.

Проект постановления, имеющийся в распоряжении агентства Reuters, подготовлен Нидерландами к заседанию Европейского совета, которое состоится 15–16 декабря в Брюсселе.



Агентство отмечает, что, согласно проекту договора, соглашение об ассоциации не предусматривает обеспечения обороны Украины, а также ее присоединения к ЕС.

«Если мы не получим то, чего хотим, мы уже на следующий день внесем в парламент закон, который подтвердит, что мы не ратифицируем соглашение об ассоциации», — сказал Рютте в интервью газете Financial Times.



Нидерланды остались единственной страной, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Против этого выступил 61% голландцев на референдуме, прошедшем в апреле.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС оговаривает вопросы взаимной интеграции в политической, экономической и других сферах.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что власти Нидерландов смогут найти решение и ратифицировать документ.

