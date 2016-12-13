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Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Московская полиция обнародовала данные по кражам в столичном метрополитене за 2016 год. Ежедневно этим видом общественного транспорта пользуются более 9 млн человек. Известно, что преступники прибегают, как правило, к одной и той же схеме. Правоохранители, в свою очередь, отмечают, что идеальной жертвой для кражи является человек, который сосредоточен на своем гаджете и потерял бдительность.

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий».

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знатьКакие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

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Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

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Тамара Гузенкова

политолог

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Борис Рыбак

транспортный эксперт

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Андрей Клишас

сенатор

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