Кражи в метро: что важно знать

Московская полиция обнародовала данные по кражам в столичном метрополитене за 2016 год. Ежедневно этим видом общественного транспорта пользуются более 9 млн человек. Известно, что преступники прибегают, как правило, к одной и той же схеме. Правоохранители, в свою очередь, отмечают, что идеальной жертвой для кражи является человек, который сосредоточен на своем гаджете и потерял бдительность.



Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий».

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