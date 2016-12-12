ФАС повторно возбудила дело против Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ повторно возбудила дело в отношении компании Google из-за неисполнения предписания исполнительного органа. Об этом сообщила представитель ФАС Анна Орлова.

«Размер штрафа, который будет наложен на компанию, будет определен позже, на заседании комиссии. Дата комиссии пока не назначена», — приводит ТАСС слова представителя антимонопольной службы.

В сентябре 2015 года ФАС обвинила две структуры корпорации Google — Google Inc. и Google Ireland Ltd. — в нарушении закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) после жалобы сервиса «Яндекс». Поводом спора стал тот факт, что для использования магазина Google Play на платформе Android необходимо установить ряд приложений корпорации. Кроме того, поисковая система Google должна использоваться по умолчанию.

Российское ведомство предписало Google устранить эти нарушения и уведомить всех пользователей мобильных устройств на Android о возможности деактивации предустановленных сервисов Google. На корпорацию был наложен штраф в размере 9% от оборота на российском рынке за 2014 год плюс инфляция — 438 млн рублей.

За неисполнение предписания полностью и в срок ФАС уже назначала структурам Google штрафы в размере 500 тыс. рублей для каждой.