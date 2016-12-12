Советник Трампа опроверг информацию о контактах с Сечиным

Картер Пейдж сожалеет, что компании из США не смогли принять участие в приватизации «Роснефти»
Советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж опроверг данные о том, что у него якобы были контакты с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Об этом он сказал, выступая в МИА «Россия сегодня».
«Конечно, для меня это было бы большой честью, но этого не было, это не так», — сказал он, отметив, что часто слышит подобную информацию.
При этом он рассказал, что встречался с одним из топ-менеджеров «Роснефти» в ходе своего визита в Москву.
Он также выразил сожаление, что американские компании не смогли принять участие в приватизации «Роснефти».
По его словам, Москва и Вашингтон могут вести сотрудничество в очень многих сферах и это позволит преодолеть те негативные тенденции, которые существуют в двусторонних отношениях.
«Нужно вместе концентрироваться на вопросах безопасности, развития экономики», — подытожил Пейдж.
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